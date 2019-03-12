Распоряжение EASA вступило в силу с 11 марта. Речь идет о моделях самолета Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX. Решение также касается коммерческих рейсов, выполняемых третьими странами, вылетающих, прилетающих в Европу или следующих транзитом через европейские страны, следует из сообщения.

"После трагического происшествия рейса ET302 Ethiopian Airlines с участием Boeing 737 MAX 8 Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров", — объясняют свое решение авиационные власти ЕС.

#EASA suspends all Boeing 737 Max operations in Europehttps://t.co/vD6MYQlJWB— EASA (@EASA) March 12, 2019

Ранее решения закрыть свое воздушное пространство для лайнеров 737 Max 8 американского концерна приняли авиационные власти Германии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Италии, Нидерландов и Франции. "Безопасность прежде всего", — подчеркнул министр транспорта ФРГ Андреас Шойер.

При этом координатор федерального правительства Германии по вопросам воздухоплавания и космонавтики Томас Ярцомбек предостерег от поспешного введения запретов на эксплуатацию авиалайнеров этого типа и призвал не "делать скорые выводы, поскольку причины катастрофы неизвестны", информирует Deutsche Welle.

Также стало известно, что Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Norwegian, летевший из Стокгольма в Тель-Авив, развернулся в воздухе и вернется в аэропорт вылета. Об этом РБК сообщили в аэропорту Стокгольма, но не назвали причину возвращения.

Австралия, Малайзия, Исландия и Оман тоже приостановили полеты самолетов Boeing 737 Max 8 после крушения самолета Ethiopian Airlines. Ранее запрет ввели Сингапур, Китай, Индонезия и Эфиопия. США не приостанавливали полеты, но требуют от Boeing обновить программное обеспечение. Корпорация пообещала сделать это в ближайшее время. По данным концерна, с 2017 года выпущено 370 самолетов этого типа, которые используют 47 авиакомпаний по всему миру. Boeing "полностью уверен в безопасности 737 Max", подчеркивается в заявлении концерна.

Президент Дональд Трамп заявил, что самолеты становятся слишком сложными в управлении. В своем твите президент США написал, что теперь такие самолеты требуют не пилотов, а специалистов в области программирования, сообщает Русская служба Би-би-си.

Немецко-британская авиакомпания Tuifly, принадлежащая туристическому концерну TUI, решила временно отказаться от эксплуатации Boeing 737 Max 8. Аналогичное решение приняли Ethiopian Airlines, Aeromexico, Icelandair, Norwegian и Turkish Airlines. В Британии эксплуатацией этих самолетов занимаются две компании — Norwegian и Tui Airways. Они имеют восемь самолетов этой модели.

Аналогичное решение приняли авиационные власти Сингапура. Сингапурский аэропорт Чанги — шестой в мире по загруженности, крупный транспортный узел, связывающий Азию с Европой и США. Однако Boeing 737 Max 8 для полетов в Сингапур используют лишь несколько компаний.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что пока у него нет оснований для приостановки полетов Boeing 737 Max. При этом ведомство потребует от производителя выпустить дополнение к программному обеспечению лайнера.

Как сообщалось, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения), потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода — в конце октября 2018 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.