Евросоюз закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

"Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС, — рассказала фон дер Ляйен в своем видеообращении в Twitter. — Чем меньше поездок, тем больше мы сможем сдержать вирус. Поэтому я предлагаю главам государств и правительств ввести временные ограничения на несущественные поездки в ЕС".
Ограничения, по предложению главы Еврокомиссии, должны действовать 30 дней. Не исключено, что позднее этот срок будет продлен.
Под ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники. Запрет не будет распространяться и на жителей Великобритании, которая официально покинула ЕС в январе.
Напомним, что отдельные страны ЕС уже закрыли въезд на свою территорию для иностранцев. К таким странам, в частности, относятся Чехия, Кипр, Дания, Латвия, Литва, Польша и Словакия.
TOP новостей
Первый день карантина в столице Литвы: посетителей в кафе нет, но работы у персонала много (17)
С полуночи в Литве действует карантин. Он будет...
Сотни застрявших у границы литовцев протестуют: вызвана вооруженная полиция (28)
Жители Литвы застрявшие на немецко-польской границе,...
Глава Минздрава Литвы: двухнедельный карантин – только старт (31)
Страны Евросоюза ищут возможность обуздать...
Представители торговых центров рассказали, что покупают жители Литвы (20)
После того как в Литве сообщили о введении карантина, в...
Минздрав Литвы: строгие правила самоизоляции, за нарушение режима грозят санкции (26)
16 марта полиция Литвы сообщила о том, что за сутки...