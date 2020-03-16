aA
Евросоюз 16 марта принял решение ограничить въезд на свою территорию для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса. Запрет на въезд в страны Евросоюза будет действовать во всех случаях, кроме неотложных. С соответствующим заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Евросоюз закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса
© Zuma Press / Scanpix

"Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС, — рассказала фон дер Ляйен в своем видеообращении в Twitter. — Чем меньше поездок, тем больше мы сможем сдержать вирус. Поэтому я предлагаю главам государств и правительств ввести временные ограничения на несущественные поездки в ЕС".

Статьи по теме:
Россия частично закрыла границу с Беларусью. Лукашенко удивлен  (19)
Глава Минздрава Литвы: двухнедельный карантин – только старт  (27)

Ограничения, по предложению главы Еврокомиссии, должны действовать 30 дней. Не исключено, что позднее этот срок будет продлен.

Под ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники. Запрет не будет распространяться и на жителей Великобритании, которая официально покинула ЕС в январе.

Напомним, что отдельные страны ЕС уже закрыли въезд на свою территорию для иностранцев. К таким странам, в частности, относятся Чехия, Кипр, Дания, Латвия, Литва, Польша и Словакия.

rus.DELFI.lv
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Премьер: правительство думает о переговорах с Польшей об открытии дополнительного погранперехода

Если на границе Литвы и Польши в ближайшие дни...

Представители торговых центров рассказали, что покупают жители Литвы (18)

После того как в Литве сообщили о введении карантина, в...

TOP новостей

Первый день карантина в столице Литвы: посетителей в кафе нет, но работы у персонала много (15)

С полуночи в Литве действует карантин. Он будет...

Сотни застрявших у границы литовцев протестуют: вызвана вооруженная полиция (16)

Жители Литвы застрявшие на немецко-польской границе,...

Глава Минздрава Литвы: двухнедельный карантин – только старт (27)

Страны Евросоюза ищут возможность обуздать...

Представители торговых центров рассказали, что покупают жители Литвы (18)

После того как в Литве сообщили о введении карантина, в...

Минздрав Литвы: строгие правила самоизоляции, за нарушение режима грозят санкции (26)

16 марта полиция Литвы сообщила о том, что за сутки...

|Maža didelių žinių kaina