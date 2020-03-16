Евросоюз закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

"Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС, — рассказала фон дер Ляйен в своем видеообращении в Twitter. — Чем меньше поездок, тем больше мы сможем сдержать вирус. Поэтому я предлагаю главам государств и правительств ввести временные ограничения на несущественные поездки в ЕС".

Ограничения, по предложению главы Еврокомиссии, должны действовать 30 дней. Не исключено, что позднее этот срок будет продлен.

Под ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники. Запрет не будет распространяться и на жителей Великобритании, которая официально покинула ЕС в январе.

Напомним, что отдельные страны ЕС уже закрыли въезд на свою территорию для иностранцев. К таким странам, в частности, относятся Чехия, Кипр, Дания, Латвия, Литва, Польша и Словакия.