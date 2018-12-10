Евросоюз ввел санкции против лиц, причастных к проведению 11 ноября "выборов" на территориях так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики". Совет ЕС принял решение включить в санкционный список девять человек, сообщается на правовом портале ЕС в понедельник, 10 декабря. Оно вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.
Под санкции подпадают главы и другие члены "избирательных комиссий" в "ЛНР" и "ДНР". В соответствии с принятым в 2014 году постановлением, штрафные меры стали ответом на "действия, угрожающие территориальному единству, суверенитету и независимости Украины" и подразумевают, в частности, запрет на въезд и замораживание активов в странах ЕС.
ЕС считает "выборы" в Донбассе незаконными
10 ноября Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель считает нелегитимными запланированные на 11 ноября "выборы" на территориях Донбасса, которые были оккупированы сепаратистами. "ЕС осуждает эти "выборы", так как они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые по минским соглашениям, и нарушают суверенитет и законодательство Украины", - говорится в заявлении Могерини
Минские соглашения предусматривают, что местные выборы должны проводиться исключительно в рамках украинского законодательства, по стандартам и под наблюдением ОБСЕ, напомнила Могерини.
Евреи в странах Евросоюза обеспокоены ростом антисемитизма
63 процента опрошенных в 12 странах ЕС считают, что...
Тереза Мэй может отложить голосование по "Брекзиту"
По информации ряда британских СМИ, голосование в Палате...
В Германии сотрудники Deutsche Bahn парализовали движение поездов
В Германии железнодорожники устроили забастовку,...
Президента Молдавии временно отстранили от должности (1)
Игоря Додона временно лишают президентских полномочий...
Более 150 государств приняли миграционный пакт ООН (1)
Миграционный пакт ООН, не имеющий юридически...
TOP новостей
Некоторые жители перед митингом получили предупреждения полиции (22)
Учитель Эгидиюс Насявичюс из Варены почувствовал себя...
Глава МИД Литвы призывает ЕС ввести санкции против РФ в связи с захватом украинских судов (127)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...
В Вильнюсе планируют строительство уникального пешеходного моста (2)
Подобного конкурса литовская столица не видела 15 лет –...
Создают новый порядок: недовольные работой врачей смогут требовать денег (14)
Минздрав Литвы предлагает модель "ущерба без вины",...
Цены в Литве: литовские яблоки дороже бананов (11)
В этом году на прилавках магазинов в Литве произошло...