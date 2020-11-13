Евросоюз соболезнует родным погибшего в Минске Романа Бондаренко

Евросоюз выражает соболезнования в связи с гибелью Романа Бондаренко, избитого силовиками в штатском в Минске. "Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только подвергали прямым и жестоким репрессиям собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия", - говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), опубликованном в пятницу, 13 ноября.

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ЕС обвиняет Минск в игнорировании "фундаментальных прав и свобод белорусов, а также в пренебрежении жизнями людей", и выражает солидарность "со всеми ни в чем не повинными белорусами, которые пострадали и продолжают страдать от рук белорусских властей после фальсифицированных президентских выборов 9 августа". Брюссель призывает Минск "прекратить насилие и преследования, немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных лиц, в том числе политических заключенных, и провести полное и прозрачное расследование всех нарушений прав человека".

Представительство ЕС в Беларуси заявило, что "шокировано и сильно огорчено" сообщением о гибели Бондаренко, и также выразило "глубокие соболезнования его родным и близким.

13 ноября в разных городах Беларуси проходят акции памяти Романа Бондаренко. По данным правозащитного центра "Весна" по состоянию на 14 часов, на них были задержаны 18 человек, в том числе шестеро - в Минске и пятеро - в Бресте.

Гибель Романа Бондаренко

31-летний Бондаренко был доставлен в минскую Больницу скорой медицинской помощи из Центрального РУВД Минска 11 ноября и на следующий день скончался. Бондаренко попал в больницу с обширным отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами, операция длилась несколько часов, пишет Tut.by.

По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел в уже легендарном в Минске дворе, получившем название "Площадь перемен", когда туда 11 ноября вечером приехали неизвестные в гражданской одежде и масках и начали снимать с забора бело-красно-белые ленты. Роман был одним из жителей, которые пытались выяснить, что происходит. В результате его бросили на горку на детской площадке, и он сильно ударился головой. Затем Романа задержали и увезли на микроавтобусе.

Протесты в Беларуси

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.