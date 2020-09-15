Отравление российского оппозиционера Алексея Навального шокировало всех в Европейском Союзе. Об этом во вторник, 15 сентября, на пленарной сессии Европарламента заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны использовать: "попытка убийства", - сказал Боррель.

Он добавил, что теперь есть неоспоримые доказательства того, что в случае с Навальным был задействованнейротоксин группы "Новичок", аналогичный тому, который применялся для отравления Юлии и Сергея Скрипалей.

Глава европейской дипломатии осудил применение химического оружия и призвал российские власти сотрудничать в расследовании отравления Навального, в том числе в рамках ОЗХО.

Жозеп Боррель предложил назвать разрабатываемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права по имени Алексея Навального, по аналогии с американским "списком Магницкого".

СВР: в организме Навального "не было никаких ядов"

Российское руководство по-прежнему отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального. Так, директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 15 сентября заявил журналистам в Москве, что в России никаких отравляющих веществ в организме Навального обнаружено не было.

По его словам, "на момент когда Алексей Навальный вылетал с территории России в его организме каких-либо токсичных отправляющих веществ не содержалось". Нарышкин заметил, что в этой связи у СВР "много вопросов к немецкой стороне". Российские врачи провели в кратчайшие сроки "самый глубокий комплекс исследований, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ", сказал глава разведки.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) уже комментировал подобные заявления, звучащие в РФ. Россия указывает, что на ее территории отравления не было и яд якобы могли ввести в Берлине, напомнил Мас 10 сентября в эфире телеканала ZDF. "Я не вижу в этом вклада в выяснение обстоятельств отравления Навального", - подчеркнул министр.

Отравление Навального "Новичком" подтвердили Германия, Франция, Швеция

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите".

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила неоспоримый результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель. 14 сентября стало известно, что к таким же выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции, куда обратилась немецкая сторона для проверки своих результатов.