Жителям самопровозглашенных республик Донбасса предписано обращаться за шенгенскими визами в консульства стран ЕС в Украине. Это правило действует независимо от того, какой паспорт имеет заявитель.
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Жителям районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных правительству в Киеве, в соответствии с визовым кодексом Европейского Союза, следует обращаться за шенгенскими визами в консульства стран ЕС в Украине независимо от того, какими выездными документами они обладают. Об этом говорится в инструкции о выдаче виз жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), разосланной на этой неделе Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей странам ЕС и государствам, не входящим в шенгенскую зону, сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, обнародованном в четверг, 3 октября.

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В сообщении отмечается, что эта инструкция разработана в ответ на просьбу стран-членов ЕС разъяснить, как реализовать решения Евросовета от 20 июня 2019 года об идентификации и непризнании российских паспортов, выданных жителям сепаратистских регионов Донбасса по указу президента России Владимира Путина от 24 апреля.

В инструкции содержится перечень критериев, призванных содействовать консульствам стран ЕС в установлении фактического места проживания обладателей российских паспортов, и разъясняется процедура рассмотрения ходатайств о выдаче шенгенских виз, поступивших от жителей "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами.

В ЕС — с украинским паспортом

В директиве Еврокомиссии поясняется, что шенгенские страны обязаны предоставить заявителям ясную и полную информацию о том, как и где ходатайствовать о выдаче шенгенской визы. В ней отмечается, что консульствам стран ЕС в РФ и Украине, а также визовым центрам следует четко объяснять жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской области, что они должны обращаться за визой в консульство той или иной страны шенгенской зоны в Украине.

До сведения заявителей также следует доводить информацию о том, что граждане Украины с биометрическими паспортами не нуждаются в визах для поездок в шенгенскую зону.

Евросовет 20 июня выразил серьезную обеспокоенность указом Путина об упрощенной процедуре предоставления гражданства РФ жителям "ДНР" и "ЛНР", констатировав, что он противоречит духу и целям минских соглашений об урегулировании на востоке Украины Путин разрешил выдавать российские паспорта жителям сепаратистских регионов Украины на основании удостоверений личности, выданных властями "ДНР" и "ЛНР". При этом от заявителей не требуется, чтобы они проживали на территории РФ.

Deutsche Welle
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