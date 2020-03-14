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Ограничительные меры против граждан РФ и Украины, обвиняемых Европейским Союзом в нарушении украинской территориальной целостности, будут действовать до 15 сентября.
Евросоюз продлил санкции за нарушение суверенитета Украины
© DELFI / Karolina Pansevič

Совет Европейского Союза в пятницу, 13 марта, продлил еще на шесть месяцев — до 15 сентября — санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц за действия, "подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Ограничительные меры предусматривают не только замораживание средств, но и запрет на финансирование фигурантов списка и предоставление им любых других экономических ресурсов.

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В Брюсселе напомнили, что из перечня исключены два человека в связи с их смертью. Как уточняет РИА "Новости", речь идет о бывшем вице-спикере Совета Федерации РФ Евгение Бушмине и Валерии Медведеве, который являлся главой Севастопольской городской комиссии по проведению так называемого "референдума" в Крыму 16 марта 2014 года.

Действуют с марта 2014 года


Индивидуальные санкции в отношении граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и украинского суверенитета, были введены в марте 2014 года и регулярно продлевались — каждый раз на полгода.

Совет ЕС 12 сентября 2019 года пролонгировал их действие до 15 марта 2020 года.

Deutsche Welle
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