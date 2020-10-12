Евросоюз продлил еще на один год санкции в отношении начальника Главного управления генштаба вооруженных сил РФ(бывшего Главного разведывательного управления - ГРУ) Игоря Костюкова и его заместителя. Согласно решению, принятому на конференции глав МИД стран ЕС в понедельник, 12 октября, в Люксембурге, Костюкову и его заместителю закрыт въезд на территорию Евросоюза до 16 октября 2021 года, их имущество в ЕС, если таковое имеется, останется замороженным на тот же срок.
Евросоюз считает Костюкова и его заместителя причастными к покушению в британском городе Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года. Санкции продлены также против двух предполагаемых исполнителей этого нападения Руслана Боширова и Александра Петрова.
Решением министров иностранных дел стран Евросоюза продлены еще на один год и санкции против пяти приверженцев сирийского руководителя Башара Асада, а также против Центра научных исследований и разработок в Сирии (SSRC). По заключению ЕС, все они несут ответственность за распространение и применение химического оружия.
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