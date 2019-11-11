Штрафные меры против окружения главы Венесуэлы Николаса Мадуро продлены еще на один год. В Брюсселе подчеркнули, что санкции не причинят вреда страдающему от кризиса народу Венесуэлы.
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Евросоюз продлил еще на один год санкции против правительства главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Штрафные меры против 25 должностных лиц, обвиняемых в нарушении прав человека и попрании демократии и правовой системы, останутся в силе до 14 ноября 2020 года, постановили министры иностранных дел стран ЕС в ходе встречи в Брюсселе в понедельник, 11 ноября.

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Санкции включают визовые запреты и замораживание имущества. В сообщении Евросоюза отмечаются, что эти меры "призваны содействовать поиску общих демократических решений, которые принесут стабильность" Венесуэле, они являются "гибкими" и могут быть отменены. Штрафные меры согласованы таким образом, чтобы не причинить вреда народу Венесуэлы, который и так вынужден жить в условиях жесточайшего продовольственного дефицита, указывается в документе.

Борьба за власть

В Венесуэле уже многие годы ведется борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией. В январе председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. С тех пор его признали более 50 государств, в том числе США и Германия.

В январе 2018 года Евросоюз впервые ввел санкции против правительства Мадуро. Сам глава Венесуэлы в санкционном списке не значится. С 2017 года в отношении Венесуэлы действует также запрет на поставку вооружений и оборудования, которые могут быть использованы для угнетения народа.

Deutsche Welle
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