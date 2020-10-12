В Брюсселе озабочены несоблюдением режима прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. ЕС "с крайней обеспокоенностью следит за сообщениями о продолжающихся военных действиях, в том числе в отношении гражданских целей, и о жертвах среди гражданского населения", заявил в воскресенье, 11 октября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он призвал конфликтующие стороны неукоснительно соблюдать соглашение о перемирии, кроме того, "незамедлительно приступить к переговорам по существу под эгидой Минской группы".

Ранее в тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвала Ереван и Баку к прекращению боестолкновений в Нагорном Карабахе и возобновлению переговоров.

Сообщения о нарушении перемирия



Режим гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе вступил в силу с полудня 10 октября, однако 11 октября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил армянскую сторону в его нарушении. По его словам, армянские вооруженные силы "предприняли атаки в направлении Гадрута и Джабраила", кроме того, ракетному обстрелу подвергся второй по величине азербайджанский город Гянджа, "находящийся вне зоны боевых действий". В результате обстрела погибли девять и ранены 35 человек, приводит слова Байрамова "Интерфакс".

В свою очередь, информационный центр Карабаха сообщил о ракетном обстреле Степанакерта азербайджанскими вооруженными силами.

Московские договоренности



О перемирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе договорились министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов по итогам продолжавшихся более 10 часов переговоров в Москве. Прекращение огня объявлено "в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших", заявил после переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью возвратить под свой контроль этот регион, населенный преимущественно этническими армянами. Обе стороны обвиняют друг друга в целенаправленном обстреле гражданских объектов.

Конфликт в Нагорном Карабахе



В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном был установлен в мае 1994 года.

До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.