Евросоюз призвал Сербию и Косово к компромиссу

В связи с возобновлением переговоров между Сербией и Косово верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал обе стороны к компромиссу. "Эти переговоры потребуют политического мужества от обеих сторон. Обе стороны должны проявить готовность к компромиссу и прагматизм. Соглашение имеет решающее значение для будущего людей в Косово и Сербии", - подчеркнул Боррель в начале видеоконференции с участием президента Сербии Александара Вучича, премьер-министром Косово Авдуллы Хоти и спецпредставителя ЕС на Балканах Мирослава Лайчака в воскресенье, 12 июля.

По словам Борреля, отсутствие соглашения между Белградом и Приштиной препятствует развитию и Сербии, и Косово. В то же время глава европейской дипломатии признал, что процесс сближения не будет простым. "Еще никогда не было просто находить решения для проблем, которые сохраняются столь долго и были настолько болезненными", - отметил Боррель. "Необходимо заключить всеобъемлющее, окончательное и юридически обязывающее соглашение, затрагивающее все открытые вопросы. Это в интересах и Евросоюза", - резюмировал он.

Переговоры между Сербией и Косово возобновились 12 июля после полуторагодичного перерыва. Белград отказывается признать независимость Косово - мятежного региона, который при поддержке НАТО в 1999 году откололся от Сербии и в 2008 году провозгласил суверенитет в одностороннем порядке. Евросоюз посредничает между Белградом и Приштиной с 2011 года.