США обвинили Россию в нарушении ДРСМД и расторгли его. Россия в ответ на действия Вашингтона также объявила о выходе из договора.
Rusija viešai pademonstravo raketą, galinčią sužlugdyti ginkluotės sutartį su JAV
© AFP / Scanpix

За три недели до вероятного прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Евросоюз настоятельно призвал Россию вернуться к соблюдению этого важнейшего соглашения о разоружении. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини в воскресенье, 14 июля, распространила заявление от имени ЕС, в котором предупредила об угрозе нового витка гонки вооружений.

"Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации с договором о РМСД, срок действия которого может завершиться 2 августа 2019 года", - говорится в документе. Могерини настоятельно призвала Россию внимательно отнестись к неоднократно выражавшимся претензиям по поводу российской ракеты 9М729 и незамедлительно принять меры касательно полного и доказуемого соблюдения договора.

"Ближайшие дни - это последний шанс для диалога и принятия необходимых мер, чтобы сохранить этот важный столп европейской архитектуры безопасности", - указала глава европейской дипломатии.

Разногласия по российской ракете

Договор о РСМД был заключен США и СССР в 1987 году. Он запрещает ракеты с дальностью от 500 до 5500 километров. США, позицию которых поддерживают союзники по НАТО, в начале февраля объявили о начале выхода из этого соглашения, утверждая, что российская ракета 9М729 нарушает его. Срок для расторжения договора истекает в начале августа.

Россия отрицает нарушение договора, подчеркивая, что дальность ракеты 9М729 меньше 500 километров. В начале июля Москва также официально приостановила действие ДРСМД.

Deutsche Welle

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