«Отдельные опасения еще существуют, и некоторые из них оправданы, — заявил еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос на совещании министров внутренних дел стран Евросоюза в Люксембурге, — но тем не менее за последние годы мы смогли обеспечить больший уровень безопасности нашим гражданам».
Среди стран, которые продолжают осуществлять пограничный контроль, — Франция, Германия, Дания, Швеция, Австрия, Норвегия. Принятые меры объяснялись как миграционными течениями внутри ЕС, так и исламистскими терактами на территории Евросоюза. В начале октября Франция оповестила Еврокомиссию, что намерена продлить применение пограничного контроля, введенного после терактов 13 ноября 2015 г., еще на шесть месяцев, назвав террористическую угрозу на территории страны «очень сильной». Таким образом, пограничный контроль будет продлен до 30 апреля 2019.
Проверки на границах проводятся не постоянно, а выборочно, но власти получают возможность проверить личность въезжающего. Шенгенская зона включает в настоящий момент 26 стран, из них 22 — страны ЕС.
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