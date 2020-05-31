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Евросоюз просит США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в совместном заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
© AFP / Scanpix

В то время как мир продолжает бороться с пандемией Covid-19, главной задачей для всех является спасение жизней, сдерживание и смягчение этой пандемии, говорится в совместном заявлении. Евросоюз продолжает поддерживать ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование.

Председатель Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС отмечают, что единственными эффективными и жизнеспособными путями для победы в битве с коронавирусом являются глобальное сотрудничество и солидарность посредством многосторонних усилий, пишет РБК.

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В заявлении отмечается, что ВОЗ должна и впредь иметь возможность руководить международными мерами реагирования на пандемии. Для этого требуется участие и поддержка всех.

"Перед лицом этой глобальной угрозы сейчас настало время для расширения сотрудничества и совместных решений. Следует избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть объявленное решение о разрыве отношений с ВОЗ", — сообщается в заявлении руководства ЕС.

В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране и уделила слишком много времени ситуации в Китае.

"ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат США, сосредоточила все внимание на Китае", — говорил американский президент.

Впоследствии американский лидер объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Это решение американский лидер объяснил тем, что организация, "не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность". В ООН назвали решение Трампа несвоевременным.

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