"После моратория, фактически продолжавшегося 16 лет, Министерство юстиции США сообщило, что федеральное правительство возобновит приведение в исполнение смертных приговоров. Это решение противоречит растущей тенденции к упразднению этого вида наказания во всем мире. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право человека на жизнь, записанное на скрижали Всеобщей декларации прав и свобод человека, является жестоким, бесчеловечным и унижающим человеческое общество наказанием", - говорится в заявлении.
Евросоюз "категорически осуждает смертную казнь и будет продолжать бороться за ее отмену".
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ также раскритиковало решение федеральных властей США возобновить приведение в исполнение смертных приговоров после длительного перерыва. Соответствующее заявление глава Бюро Ингибьерг Сольрун Гисладоттир разместила в пятницу в Twitter.
"Глубоко разочарована решением Министерства юстиции Соединенных Штатов возобновить федеральные казни - жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание. Как часто повторял БДИПЧ, все страны ОБСЕ взяли на себя обязательство сохранять полную отмену смертной казни на рассмотрении", - написала она.
Согласно распространенному в четверг заявлению Министерства юстиции Соединенных Штатов, начиная с 9 декабря 2019 года планируется казнить пятерых заключенных, приговоренных к высшей мере наказания за убийства.
По данным газеты The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. При этом высшая мера наказания в США продолжала применяться в последние годы на уровне властей ряда штатов.
США готовятся к деловому визиту президента Украины Зеленского
Ранее Дональд Трамп договорился с Владимиром Зеленским...
Евросоюз осудил возобновление смертной казни федеральными властями США (6)
Решение федеральных властей США о возобновлении...
Трамп обещает Лондону обширное соглашение о свободной торговле (10)
"Брекзит" дает беспрецедентную возможность для...
Трамп пригрозил Франции штрафными пошлинами на вино
Готовность США ввести пошлины на вино связана с...
TOP новостей
Цены на грибы: сколько грибы стоят в Вильнюсе, а сколько в провинции (53)
DELFI 27 июля утром посетил рынки, чтобы узнать сколько в...
Со здания библиотеки в Вильнюсе сняли памятную доску в честь генерала Ветры реакция политиков (62)
В Вильнюсе со здания Академии наук им. Врублевских 27...
Президент Литвы с супругой посетили Палангу и участвовали в забеге с детьми (16)
Палангская мэрия сделала подарок детям из малоимущих...
Аварийные огни включаете в благодарность, а сигналите – когда злитесь: как надо поступать на самом деле
Несмотря на то, что демонстрация разного рода световых...
Где в Вильнюсе обитают феи: многие не верят, что это идея литовцев
Те, кто неравнодушен к миру фантазий, наверное, слыхали...