"После моратория, фактически продолжавшегося 16 лет, Министерство юстиции США сообщило, что федеральное правительство возобновит приведение в исполнение смертных приговоров. Это решение противоречит растущей тенденции к упразднению этого вида наказания во всем мире. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право человека на жизнь, записанное на скрижали Всеобщей декларации прав и свобод человека, является жестоким, бесчеловечным и унижающим человеческое общество наказанием", - говорится в заявлении.

Евросоюз "категорически осуждает смертную казнь и будет продолжать бороться за ее отмену".

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ также раскритиковало решение федеральных властей США возобновить приведение в исполнение смертных приговоров после длительного перерыва. Соответствующее заявление глава Бюро Ингибьерг Сольрун Гисладоттир разместила в пятницу в Twitter.

"Глубоко разочарована решением Министерства юстиции Соединенных Штатов возобновить федеральные казни - жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание. Как часто повторял БДИПЧ, все страны ОБСЕ взяли на себя обязательство сохранять полную отмену смертной казни на рассмотрении", - написала она.

Согласно распространенному в четверг заявлению Министерства юстиции Соединенных Штатов, начиная с 9 декабря 2019 года планируется казнить пятерых заключенных, приговоренных к высшей мере наказания за убийства.

По данным газеты The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. При этом высшая мера наказания в США продолжала применяться в последние годы на уровне властей ряда штатов.