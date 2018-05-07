Представители Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) указали на необходимость защиты фундаментальных прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации.
В частности, подчеркивается в документе, задержание журналистов несет угрозу свободе СМИ. Кроме того, задержания демонстрантов и применение насилия угрожают свободе выражения собственного мнения и свободе собраний, отмечается в заявлении.
Ряд акций 5 мая не были согласованы, однако это не оправдывает жестокость полиции и массовые задержания, отмечают в службе внешнеполитической деятельности Евросоюза. ЕС ожидает от российских властей соблюдения международных обязательств, принятых Россией.
Акции сторонников Алексея Навального под лозунгом "За право быть гражданином" прошли примерно в ста городах России. К вечеру 5 мая в ходе акций были задержаны более 1600 человек. Навальный тоже был задержан, но позже отпущен из полиции.
Казахстан: сколько стоит поменять алфавит страны (1)
Власти Казахстана решили к 2025 году перевести...
На Гавайях извергаeтся вулкан Килауэа — потоки лавы уничтожили десятки домов
Не менее 30 домов уничтожены потоками лавы из вулкана...
Три года назад в Киеве был убит Олесь Бузина: расследование продолждается (2)
7 мая в Шевченковском суде Киева продолжится...
Турция пригрозила США в случае приостановки продаж вооружения
Анкара примет ответные меры, если США приостановят...
Евросоюз осудил реакцию российских властей на акции протеста (3)
Евросоюз осуждает реакцию российских властей на акции...
TOP новостей
Мусор в Вильнюсе планируют вывезти в течение недели (2)
Мусор, накопившийся в столице после того как в силу...
Решение суда прежнее: ретрансляцию "РТР-Планета" в Литве временно запретить (1)
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) оставил в...
Бюрократизм под запретом: жители могут требовать возмещения ущерба (2)
В соответствии с порядком, который вступил в силу со 2...
Владимир Путин вступил в должность президента России видео с комментариями экспертов (206)
В Москве проходит инаугурация Владимира Путина ,...
Эксперт о военном превосходстве России: положение меняется (71)
Один из важнейших элементов для острастки - это умение...