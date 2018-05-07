Евросоюз осуждает реакцию российских властей на акции протеста, состоявшиеся в десятках российских городов под лозунгом "За право быть гражданином".
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Представители Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) указали на необходимость защиты фундаментальных прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

В частности, подчеркивается в документе, задержание журналистов несет угрозу свободе СМИ. Кроме того, задержания демонстрантов и применение насилия угрожают свободе выражения собственного мнения и свободе собраний, отмечается в заявлении.

Ряд акций 5 мая не были согласованы, однако это не оправдывает жестокость полиции и массовые задержания, отмечают в службе внешнеполитической деятельности Евросоюза. ЕС ожидает от российских властей соблюдения международных обязательств, принятых Россией.

Акции сторонников Алексея Навального под лозунгом "За право быть гражданином" прошли примерно в ста городах России. К вечеру 5 мая в ходе акций были задержаны более 1600 человек. Навальный тоже был задержан, но позже отпущен из полиции.

Deutsche Welle
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