Евросоюз осуждает реакцию российских властей на акции протеста, состоявшиеся в десятках российских городов под лозунгом "За право быть гражданином" . С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила в субботу, 5 мая.
Представители EEAS указали на необходимость защиты фундаментальных прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации. В частности, подчеркивается в документе, задержание журналистов несет угрозу свободе СМИ. Кроме того, задержания демонстрантов и применение насилия угрожают свободе выражения собственного мнения и свободе собраний, отмечается в заявлении.
Ряд субботних акций не были согласованы, однако это не оправдывает жестокость полиции и массовые задержания, отмечают в службе внешнеполитической деятельности Евросоюза. ЕС ожидает от российских властей соблюдения международных обязательств, принятых РФ.
Акции сторонников Алексея Навального под лозунгом "За право быть гражданином" прошли примерно в 100 городах России. К вечеру 5 мая в ходе акций были задержаны более 1600 человек.
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