aA
Брюссель остается твердо приверженным территориальной целостности Украины, подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он осудил милитаризацию Крыма и нарушения прав человека на полуострове.
Евросоюз обещает не признавать российскую аннексию Крыма
© Sputnik / Scanpix

Евросоюз по случаю шестой годовщины со дня российской аннексии Крыма подчеркнул, что он никогда не признает эти противоправные действия Москвы. "Через шесть лет после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией Европейский Союз остается непоколебимым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, обнародованном в понедельник, 16 марта, в Брюсселе.

Статьи по теме:
Литовский суд отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в Крыму  (150)
Помпео: США никогда не признают аннексию Крыма  (78)

В документе подчеркивается, что ЕС "не признает и продолжает осуждать нарушение международного права", которое "остается прямым вызовом для международной безопасности, с тяжелыми последствиями для международного правопорядка, защищающего территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств". По словам Борреля, "ЕС остается полностью приверженным политике непризнания аннексии", в том числе путем применения ограничительных мер в отношении Москвы.

Брюссель осудил "усиливающуюся милитаризацию" полуострова и "принудительное предоставление российского гражданства жителям Крыма и их призыв в вооруженные силы РФ", а также раскритиковал инцидент в Керченском проливе, сооружение Крымского моста и нарушения прав человека в Крыму, в том числе прав крымских татар. В заявлении Жозепа Борреля содержится требование к России обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных организаций "ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь".

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В США сравнили непризнание вхождения Балтии в СССР и Крыма в Россию (21)

США никогда не поддерживали мнение, что страны Балтии...

Представитель Украины призывает ЕС к новым санкциям против России из-за поездов в Крым (17)

Украинский дипломат Николай Точицкий напомнил о шестой...

В Украине 26 февраля станет Днем сопротивления оккупации Крыма (27)

В Крыму по политическим и религиозным мотивам...

Российские силовики проводят обыски у крымских татар в аннексированном Крыму (26)

Обыски идут по шести адресам. К журналисту телеканала ATR...

TOP новостей

Минздрав Литвы: строгие правила самоизоляции, за нарушение режима грозят санкции

16 марта полиция Литвы сообщила о том, что за сутки...

Зафиксированы еще 3 новых случая заражения коронавирусом (54)

В понедельник установлены еще три новых случая...

Правительственный план поддержки бизнеса Литвы: 10 важнейших мер

Правительство Литвы в понедельник утвердило...

В Литве действует карантин: 22 важных указания и рекомендации (124)

С 16 марта из-за угрозы коронавируса в Литве на две...

Студент о коронавирусе: не было ни кашля, ни температуры (46)

Студент, приехавший в Литву из Дании, поделился своей...

|Maža didelių žinių kaina