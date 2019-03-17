Аннексия РФ украинского полуострова является вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для мирового правопорядка, говорится в заявлении Федерики Могерини.
Federica Mogherini
© AFP / Scanpix

Через пять лет после аннексии Россией украинского полуострова Крым Европейский Союз по-прежнему сохраняет приверженность "суверенитету и территориальной целостности Украины". Аннексия Крыма является "прямым вызовом международной безопасности" и несет "серьезные последствия для международного правопорядка", говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини, опубликованном в воскресенье, 17 марта. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.

Статьи по теме:
Украинский православный военный капеллан: "То, что Литва пережила в 1991 году, мы переживаем сейчас"  (539)
Пятилетие референдума в Крыму. Что потеряла Россия, захватив полуостров?  (431)

ЕС особо выделил значительное ухудшение ситуации с правами человека в Крыму. Жители полуострова сталкиваются с "систематическими ограничениями" ряда основных свобод, отмечается в документе. Кроме того, в нарушение международного гуманитарного права крымчан "вынуждают принимать российское гражданство и проходить службу в вооруженных силах" России, говорится в заявлении. Могерини подчеркивает важность беспрепятственного доступа в Крым "международных миссий по наблюдению за правами человека и правозащитных некоммерческих организаций".

Санкции в отношении России

В марте 2014 года, после аннексии украинского полуострова, США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в санкционные списки (существуют списки США и ЕС), а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, подпавших под эти санкции.

Расширение ограничительных мер в апреле-мае того же года было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Россию обвинили в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности в поставке оружия пророссийским сепаратистам. Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.

В марте 2019 года Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми граждан РФ, причастных к конфликту близ Керченского пролива и задержанию военнослужащих украинских ВМС в конце 2018 года. Позднее Соединенные Штаты также ввели ограничительные меры в отношении шести россиян и восьми организаций в связи с "продолжающейся агрессией Москвы против Украины". Вслед за ЕС и США о расширении санкционного списка объявила Канада.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Председатель Госдумы РФ предложил обязать Украину компенсировать Крыму потери от нахождения в ее составе (33)

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил...

ФОМ: большинство россиян считают аннексию Крыма правильной, 39% – полезной (30)

Число россиян, считающих аннексию Крыма, которую...

Столтенберг: НАТО активизирует поддержку Украины (3)

Союзники по Североатлантическому альянсу подтверждают...

В мире

СМИ: египтяне были в ярости после обстрела Тель-Авива (1)

Израильская газета "Исраэль а-Йом" со ссылкой на...

Германия передала Киеву уникальную грамоту Петра I (6)

Германия отдала Киеву важный для истории православной...

В Сербии протестующие ворвались в здание гостелеканала (12)

В Белграде уже 15-ю неделю подряд идут многотысячные...

В результате паводка и оползней в Индонезии погибли десятки человек

Жертвами стихийного бедствия в индонезийской...

Евросоюз не намерен признавать суверенитет России над Крымом (84)

Аннексия РФ украинского полуострова является вызовом...

TOP новостей

Прибывшая голосовать Даля Грибаускайте раскритиковала премьер-министра Литвы: это международный позор (15)

Проголосовавшая во втором туре выборов мэров президент...

Президент Литвы Валдас Адамкус обеспокоился активностью избирателей: мы должны избрать наилучшего (3)

Проголосовавший в ходе второго тура выборов мэров...

Полиция получила 72 сообщения о нарушениях на муниципальных выборах (4)

До 15:00 в воскресенье полиция получила 72 сообщения о...

Бизнес украинца в Норвегии: снабжает литовцев хлебом, сыром, пельменями (52)

Литовский хлеб, сыры, колбаса, пельмени, а также...

В Литве проходит второй тур выборов мэров (58)

В воскресенье в 41-ом муниципалитете Литвы проходит...