Евросоюз в ответ на призыв президента США Дональда Трампа признать аннексированные у Сирии Голанские высоты частью Израиля, подчеркнул, что страны Европы не признают суверенитет Израиля над данными территориями и считают их оккупированными. "Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с нормами международного права не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными Израилем с 1967 года, включая Голанские высоты, и не считает их частью территории Израиля", - заявила представитель ЕС в интервью агентству Reuters в пятницу, 22 марта.

Германия, комментируя призыв Трампа, заявила, что она отвергает односторонние шаги и считает израильскую аннексию Голанских высот недействительной в соответствии с резолюции ООН. Франция также указала, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами стало бы нарушением международного права.

Ранее инициативу Трампа осудили Лига арабских государств, Турция, Сирия и Иран. Россия выразила надежду на то, что заявление Трампа по Голанам останется на уровне призывов.

Китай призвал соблюдать резолюции ООН

Китай призвал все стороны соблюдать резолюциями Совбеза ООН по Голанским высотам. "Что касается оккупированных арабских территорий, в том числе Голанских высот, существуют очень четкие принципы, обозначенные ООН в резолюциях 242 и 338", - сказал представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он добавил, что все стороны должны следовать резолюциям ООН и соблюдать международное право, чтобы "разрешить территориальные споры путем переговоров для продолжительного и справедливого мира на Ближнем Востоке".

Стратегически важные Голанские высоты уже на протяжении многих десятилетий принадлежат к числу наиболее спорных тем в непрекращающемся конфликте на Ближнем Востоке. Израиль в ходе войны 1967 года захватил большую часть этого региона и в 1981 году аннексировал его. В соответствии с нормами международного права аннексированные районы Голанских высот остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.