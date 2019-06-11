Евросоюз намерен укреплять свое влияние в мире

До 2024 года Европейский Союз сосредоточится на усилении безопасности, росте экономики и защите климата, говорится в проекте стратегического плана.
Europos Sąjunga
© AFP / Scanpix

В ближайшие пять лет Европейский Союз намерен сосредоточиться на усилении безопасности, экономическом росте, защите климата, а также укреплении своего влияния в мире. Это следует из проекта стратегического плана до 2024 года, сообщает агентство dpa во вторник, 11 июня. Возможность расширения Евросоюза сохранится, отмечается в документе.

Нет конкретных целей по защите климата

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Составители стратегического плана не указывают конкретные новые цели в области защиты климата. При этом молодежь во многих странах Европы регулярно устраивает акции, посвященные этой теме.

Защита внешних границ и борьба с нелегальной миграцией

В вопросе защиты граждан и свобод особо выделена необходимость эффективной защиты внешних границ и борьбы с нелегальной миграцией. Кроме того, авторы документа упоминают борьбу с кибератаками и дезинформацией, а также защиту принципа верховенства закона.

В области внешней политики Евросоюзу следует проявлять больше единодушия и решительности при отстаивании своей позиции, считают составители стратегического плана. А в экономической области они отмечают цифровую трансформацию экономики и "более амбициозную, решительную и сильную промышленную политику".

Пятистраничный документ разработан для саммита Евросоюза, который состоится во второй половине июня. В предстоящие дни представители государств - членов ЕС обсудят проект стратегического плана. В него могут быть внесены изменения.

Deutsche Welle
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