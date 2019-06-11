В ближайшие пять лет Европейский Союз намерен сосредоточиться на усилении безопасности, экономическом росте, защите климата, а также укреплении своего влияния в мире. Это следует из проекта стратегического плана до 2024 года, сообщает агентство dpa во вторник, 11 июня. Возможность расширения Евросоюза сохранится, отмечается в документе.
Нет конкретных целей по защите климата
Составители стратегического плана не указывают конкретные новые цели в области защиты климата. При этом молодежь во многих странах Европы регулярно устраивает акции, посвященные этой теме.
Защита внешних границ и борьба с нелегальной миграцией
В вопросе защиты граждан и свобод особо выделена необходимость эффективной защиты внешних границ и борьбы с нелегальной миграцией. Кроме того, авторы документа упоминают борьбу с кибератаками и дезинформацией, а также защиту принципа верховенства закона.
В области внешней политики Евросоюзу следует проявлять больше единодушия и решительности при отстаивании своей позиции, считают составители стратегического плана. А в экономической области они отмечают цифровую трансформацию экономики и "более амбициозную, решительную и сильную промышленную политику".
Пятистраничный документ разработан для саммита Евросоюза, который состоится во второй половине июня. В предстоящие дни представители государств - членов ЕС обсудят проект стратегического плана. В него могут быть внесены изменения.
Турецкие пилоты прекратили полеты F-35 с американских баз
Турецкие пилоты F-35 больше не летают на авиабазе США в...
Иск о нарушении конвенции ООН: Украина и Россия ведут в Гааге борьбу за море
В международном арбитражном суде в Гааге — Постоянной...
В центре Нью-Йорка потерпел крушение вертолет
Пожарный департамент Нью-Йорка сообщил, что в районе...
СМИ: Минюст США передал Лондону запрос на экстрадицию Ассанжа
Власти США предъявили основателю WikiLeaks обвинения по 18...
Евросоюз намерен укреплять свое влияние в мире
До 2024 года Европейский Союз сосредоточится на усилении...
TOP новостей
Секретное место в Вильнюсе: более низких цен нигде не найдете (8)
Если ранним утром судьба занесет вас в вильнюсский...
Брюссель напомнил Литве о больной теме: если ничто не изменится, грозит деградация (262)
Еврокомиссия (ЕК) призвала Литву принять более...
Представитель МВФ: Литве важно использовать возможности финансовых технологий (3)
Литва должна и далее поощрять развитие сектора...
Латвийский министр: по ветке в Реньге могли бы ездить пассажирские поезда (5)
В понедельник в Мажейкяй министры транспорта Литвы ,...
В Вильнюсе из дворов вывозят "бесхозные" автомобили (21)
Стоявшие во дворах многоквартирных домов бесхозные...