Соответствующее решение было принято на заседании Совета ЕС состоявшемся 18 июня.
В декларации, которую ранее принял Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС, напомнил Совет Европейского союза, говорится, что Евросоюз «твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины».
Европейский союз наложил санкции на Крым в июне 2014 года после присоединения полуострова к России. Действие санкций ежегодно продлевалось.
Санкции, в частности, запрещают импорт товаров из Крыма и ограничивают инвестиции в транспортном, телекоммуникационном, и энергетическом секторах полуострова. Также, гражданам Евросоюза и компаниям из стран ЕС запрещено приобретать недвижимость на полуострове, а европейские туроператоры не могут отправлять туристов в Крым.
Собственные санкции в отношении Крыма ввели США. Ряд других стран мира присоединились к американским или европейским санкциям. Отдельные санкции ЕС и США действуют в отношении крымских чиновников и политиков.
США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны также ввели отдельные санкции в отношении России. Санкции несколько раз ужесточались, а их действие продлевалось.
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