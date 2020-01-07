В соответствии с законом с 2021 года в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Она позволит создать единую базу данных о пересечении путешественниками границ шенгенской зоны, тогда как сейчас каждая страна получала и хранила такую информацию обособленно.

Как пишет украинское издание "Обозреватель", после запуска системы, гражданам Украины и других стран, которых коснутся новые правила, не позднее чем за 96 часов до вылета нужно будет заполнить онлайн-анкету (подача заявки обойдется гражданам в возрасте от 18 до 70 лет в 7 евро). После проверки заявитель получит одобрение на въезд в шенгенскую зону или мотивированный отказ. Предполагается, что заявители, не имеющие судимости или не совершавшие правонарушений на территории ЕС будут получать разрешение в считанные минуты. Действовать такое разрешение будет в течение трех лет.

В Брюсселе подчеркнули, что 95% заявителей будут получать положительный ответ автоматически, в течение нескольких минут после подачи заявки. Еще 3-4% заявок будут одобрены после проверки сотрудниками центрального европейского органа, который будет контролировать работу системы ETIAS. Срок такой проверки составит несколько часов. Наконец, наиболее сомнительные заявки будут проходить более тщательную проверку: от заявителя могут потребовать дополнительные документы или пройти интервью в консульстве, либо через интернет.

Причиной отказа во въезде может стать допущенное ранее превышение срока пребывания на территории ЕС или неоплаченный штраф за совершенное правонарушение. При этом заявители смогут подавать апелляцию на решение об отказе. При этом даже в случае одобрения заявки окончательное решение о допуске на территорию ЕС будут принимать пограничники во время паспортного контроля при въезде.