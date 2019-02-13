Ожидается, что новые штрафные меры станут темой обсуждения глав МИД стран ЕС на встрече 18 февраля и могут быть введены в последующие два месяца, возможно, в конце марта, сообщили журналистам дипломатические источники.
Чиновник из правительства одной из неназванных стран Запада в беседе с The Financial Times пояснил, что санкции будут направлены против физических и юридических лиц, причастных к захвату трех украинских кораблей в Азовском море в ноябре 2018 года. Один из источников Sky News уточнил, что речь идет, в частности, о замораживании активов.
По словам трех собеседников телеканала, в ЕС инициатором штрафных мер выступили Великобритания и еще несколько стран, сейчас их обсуждают в рабочих группах. Один из источников отметил, что имеются факты, подтверждающие, что Россия продолжает мешать свободному судоходству в Керченском проливе, через который в последние месяцы стало проходить меньше кораблей.
25 ноября 2018 года РФ применила силу для задержания двух украинских катеров и буксира ВМС Украины в Керченском проливе. 24 украинских моряка, из которых трое получили ранения, были взяты под стражу и впоследствии арестованы по решению российского суда. Украина при поддержке мирового сообщества добивается их освобождения.
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