Евросоюз может принять ответные меры, если Вашингтон введет штрафные таможенные пошлины на импорт европейских автомобилей и запчастей к ним. Об этом агентству AFP в пятницу, 22 февраля, сообщил собеседник, знакомый с ходом переговоров в Бухаресте. По его словам, ответ ЕС может затронуть американские автомобили, уголь и химикаты.
Европейские чиновники работают над списком товаров из США, общий объем импорта которых составляет 22,7 млрд долларов (в пересчете - 20 млрд евро). Окончательный список может измениться, однако в него попадут именно товары, производимые в Соединенных Штатах, а не выпускаемые под американскими марками в других странах, подчеркнул собеседник агентства.
Компромисс в споре о торговых переговорах с США не найден
Ранее в этот же день на встрече в столице Румынии министрам стран - членов ЕС по вопросам торговли не удалось договориться о начале переговоров с США об упрощении условий взаимной торговли. Несмотря на угрозу ввода Соединенными Штатами штрафных пошлин на европейские автомобили и запчасти к ним, соответствующие обсуждения были отложены до саммита Евросоюза, который состоится 22-23 марта.
17 февраля президент США Дональд Трамп получил от министерства торговли официальный доклад, который был посвящен вопросу о том, представляют ли автомобили из ЕС угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Официально содержание документа еще не было оглашено. 20 февраля Трамп в очередной раз заявил о намерении в течение трех месяцев ввести штрафные пошлины в размере до 25 процентов на автомобили европейского производства, если ЕС в ближайшее время не начнет переговоры о свободной торговле.
В Колумбии снесли огромный дом наркобарона Пабло Эскобара
Власти колумбийского города Медельин (столица...
Насекомые умирают по всему миру — ученые предупреждают о катастрофе (2)
Исчезновение насекомых — феномен мирового масштаба....
Найдена крупнейшая в мире пчела размером с большой палец человека
Фотограф-натуралист Клэй Болт сфотографировал пчелу...
Кортеж Додона попал в аварию после предупреждения, что из него хотят сделать "молдавского Кеннеди"
Автомобиль из кортежа молдавского президента Игоря...
В Венесуэле военные открыли огонь по группе граждан, пытавшихся оставить открытым участок границы с Бразилией (12)
По последним данным два человека было убито, еще 14...
TOP новостей
Большие зарплаты в Литве обещают не только программистам: еще четыре специальности (18)
Уже наверное все слышали, что программистам в Литве...
В рейтингах кандидатов в президенты выделяются три лидера (41)
Среди кандидатов в президенты Литвы больше всего...
В рейтингах литовских партий произошли значительные перемены (4)
Оппозиционные консерваторы и правящие "крестьяне" в...
В Каунасе рабочие безжалостно обрубили корни дерева (7)
На этой неделе жители Каунаса живут в тревоге....
В Каунасе власти хотят ограничить расстояние от автомоек до домов (2)
Каунасская мэрия планирует ограничить расстояние от...