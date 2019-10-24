Послы 27 государств, которые останутся в составе Евросоюза после выхода Великобритании из ЕС, на встрече в среду, 23 октября, в Брюсселе не приняли решения по просьбе Лондона предоставить новую отсрочку для Brexit, сообщили западные информационные агентства со ссылкой на трех высокопоставленных дипломатов ЕС.
По словам дипломатов, послы склонны предоставить Лондону новую отсрочку, причем сделать это они предпочли бы в рамках "письменной процедуры", чтобы избежать внеочередного саммита Евросоюза.
Дипломаты также сообщили, что 27 стран ЕС, по всей видимости, согласятся отсрочить Brexit еще на три месяца — до 31 января, как просит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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