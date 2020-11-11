Евросоюз гарантировал себе 300 млн доз вакцины от коронавируса

Европейский Союз гарантировал себе 300 млн доз антикоронавирусной вакцины, производимой фармакологическими компаниями BioNTech из Германии и Pfizer из США. Еврокомиссия подписала контракт о закупке первой партии вакцины в объеме 200 млн доз с опционом на приобретение еще 100 млн доз, сообщили обе компании в среду, 11 ноября.

Доставка закупленной партии начнется предположительно в конце текущего года при условии успешного завершения клинических испытаний вакцины и ее сертифицирования.

Двумя днями ранее BioNTech и Pfizer первыми в мире объявили об успешном завершении решающей фазы испытаний разработанной ими вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. По заявлению обеих компаний, их вакцина обеспечивает защиту от атипичной пневмонии COVID-19 более чем на 90 процентов.