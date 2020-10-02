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Страны ЕС согласовали санкции против Беларуси в связи с ситуацией в стране, которая сложилась после президентских выборов в начале августа, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Charlesas Michelis
Charlesas Michelis
© Reuters / Scanpix

По его словам, ограничения затронут около 40 человек. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в этот список в настоящий момент не входит.

"Завтра по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Беларуси. Вы знаете, что то, что на столе - это список из примерно 40 лиц", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура их утверждения - чисто технический момент.

Как заявил по итогам переговоров президент Франции Эммануэль Макрон, включение Александра Лукашенко в санкционный список могло бы подорвать усилия по вовлечению его в переговорный процесс.

Если белорусский президент не сможет наладить диалог с собственным народом, в отношении него могут быть введены санкции в дальнейшем, добавил Макрон. Лукашенко находился под санкциями ЕС до 2016 года.

В конце августа лидеры стран ЕС заявили, что не считают президентские выборы в Беларуси свободными и не признают их официальные результаты. Они призвали провести новые выборы и выступили за мирный транзит власти.

В конце сентября Канада и Великобритания решили ввести персональные санкции против Александра Лукашенко и ряда белорусских официальных лиц. Свои санкционные списки обнародовали также Латвия, Литва и Эстония.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко, которая заранее не анонсировалась. После этого многие западные страны заявили о непризнании Лукашенко законным президентом Беларуси.

Ранее, выступая на Генассамблее ООН, глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что западные санкции против белорусских официальных лиц будут иметь обратный эффект.

В Беларуси почти два месяца продолжаются массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов.


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