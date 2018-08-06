Евросоюз блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории

По словам Андреевой, регламент ЕС позволит всем европейским организациям компенсировать ущерб от выполнения санкций и от лиц, по вине которых это произошло. Он также объявляет юридически ничтожными на территории ЕС любые решения иностранных судов, вынесенные в поддержку санкций и запрещает европейским структурам выполнять эти санкции, за исключением ситуаций, когда это будет сделано по специальному разрешению Еврокомиссии.

Такие разрешения на выполнение санкций могут быть выданы в исключительном порядке, если невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом

Между тем глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и главы МИД Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором выразили сожаление в связи с восстановлением санкций США в отношении Ирана. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы глубоко сожалеем в связи с восстановлением санкций со стороны США, которые связаны с их выходом из СВПД", - говорится в заявлении. Авторы заявления отмечают, что Совместный всеобъемлющий план действий "работает и выполняет свою цель", являясь ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения, крайне важной для безопасности Европы, региона и всего мира". По их мнению, снятие санкций с Ирана является "неотъемлемой частью" договоренностей, нацеленных не только на улучшение торговых и экономических отношений с Ираном, но и на улучшение жизни иранских граждан.

Напомним, США в одностороннем порядке восстанавливают масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. По данным Минфина США, следует ожидать возвращения санкций на приобретение Ираном американских долларов, на торговлю золотом и другими ценными металлами, на продажу, поставку или торговлю алюминием и сталью, а также графитом и углем, на выпуск иранского долга, а также санкции против иранских автомобилей. Кроме того, Вашингтон отзывают разрешения, выданные в рамках СВПД, на возможность Ираном экспортировать ковры и продукты питания в США. Более болезненные санкции, которые направлены на возможность Ирана экспортировать нефть, вступят в силу 4 ноября.

Несмотря на то, что все члены "шестерки" заявили о своей приверженности соглашению с Ираном, о своем уходе из Ирана уже объявили такие гиганты, как Total, Maersk, Peugeot, General Electric и его дочерняя компания Baker Hughes, Honeywell, Boeing, Lukoil, Reliance, Dover, Siemens. Представители Robert Bosch GmbH, Airbus, Shell, Siemens также рассказали, что их компании будут соблюдать все необходимые требования и ограничения для продолжения работы в Иране в связи с введением санкций со стороны США.

Кроме того, сенаторы от Республиканской партии направили письмо в посольства Германии, Франции и Великобритании в США, призвав страны соблюдать все американские санкции, отметив, что попытки "уклониться от американских законов или подорвать их" вызовут "особенное беспокойство" и наказание иностранных компаний, которые не соблюдают санкционный режим. Это может произойти в ближайшие несколько недель и коснется некоторых европейских и азиатских компаний, а также более крупных китайских и российских фирм, которые все еще находятся в Иране.

В свою очередь, Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США намерены ввести против Тегерана даже более жесткие санкции, чем те, которые существовали до подписания международного соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году. Он отметил, что санкции являются ответом иранскому руководству за "злонамеренные действия", и что ответственность за пагубный эффект от санкций ложится на иранское правительство. По его словам, санкции против Ирана будут соблюдаться до тех пор, пока страна радикально не изменит свой политический курс.