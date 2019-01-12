В Баварии Красному Кресту пришлось помогать застрявшим в снегу водителям грузовиков. Неподалеку от Мюнхена погиб девятилетний мальчик, на которого упало дерево.
Австрийским спасателям пришлось пробираться через сугробы выше пояса, чтобы помочь застрявшему сноубордисту из Польши, который сошел с трассы и заблудился в районе Шлоссальмбан.
"Столь сильные снегопады на высоте, превышающей 800 метров над уровнем моря, случаются лишь раз в 30 или даже 100 лет", — сказал Александр Радлерр из метеорологической службы Австрии.
В Швеции штормовая погода обрушилась на северные районы страны. В пятницу же погодные условия были особенно тяжелыми в Баварии. Местная радиостанция сообщает, что жизнь в Баварии парализована.
Больше всего пострадали железные дороги на юге и востоке Баварии. Там же дороги были перекрыты завалинами снега и упавшими деревьями. Дороги в районе Бертехсгаден, близ границы с Австрией, заблокированы. Армия направила около 200 военнослужащих на помощь застрявшим в снегу людям.
Погода в Австрии несколько улучшилась в пятницу, но в некоторых районах страны за предыдущие дни выпало до трех метров снега. За последнюю неделю погибли семь человек. Двое туристов пропали в субботу на прошлой неделе.
В аэропорту Мюнхена отменено около 90 авиарейсов. Некоторые рейсы также отменены в аэропорту Франкфурта.
В Швейцарии снежный обвал достиг гостиницы "Швегальп" на курорте Сантис-Швегальп, снег продавил стеклянные двери гостиничного ресторана. В пятницу спасатели проверяли всю окрестность места схода снежной лавины на случай, если кто-то из постояльцев оказался под снегом. Все туристы были эвакуированы из отеля. Как рассказал один из них, он подумал, что снег проломил крышу.
Некоторые деревни в Баварии, как, например, Герольд, оказались практически отрезанными от остального мира.
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