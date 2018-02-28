Утром 28 февраля в горах на юге Норвегии было зафиксирована температура -40 градусов. Ниже отметки "минус 30" столбик термометра опустился в отдельных регионах России, Швеции, Финляндии и в Альпах.
На севере Франции, в том числе и в Париже, мороз достигает минус десяти градусов, в Лондоне и окрестностях — до -11 градусов, на юге Италии в прибрежных районах Средиземного моря — до -9 градусов.
Во многих странах сильные морозы сопровождаются обильными снегопадами, а на юге Европы — снегом, который там является редким природным явлением. В Хорватии и Сербии объявили красный уровень метеотревоги после того, как ударили 15-градусные морозы.
В отдельных регионах Италии, Германии, Испании, Португалии, Франции, Ирландии и Великобритании — оранжевый уровень метеотревоги, предупреждающий о снеге и обледенении дорог.
В ближайшие дни большая часть Великобритании и Ирландии окажется во власти снежного циклона. Синоптики предупреждают, что на островах возможна самая сильная метель за последние 35 лет, а толщина снежного покрова может достигнуть 10 сантиметров.
Из-за снегопадов на Балканах частично прекращено авиасообщение. МВД балканских государств выпустили предупреждения для водителей, призывая не выезжать на дорогу в горной местности без цепей на колесах.
Представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис заявила, что сильные холода в Европе накануне весны — это "явление — хоть и редкое, но не беспрецедентное". Она объяснила, что похолодание обусловлено феноменом внезапного стратосферного потепления примерно в 30 км над Северным полюсом, сообщает ТАСС.
В первых числах марта с юго-запада Европы на континент постепенно придет теплый воздух. Это приведет не только к резкому потеплению, но и к обильным осадкам (особенно сильные дожди ожидаются в Испании и Португалии).
Как сообщалось, в Латвии погодные условия определяет южная часть сильного антициклона. Утром 28 февраля температура воздуха опустилась до -18…-23 градусов, а из-за ветра она ощущается как -25…-31 градус. Немного теплее было на севере Курземе (-13…-18 градусов), наиболее морозно — в районе Резекне и Руйиены (до -21 градуса). В Риге — умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха — минус 12 градусов.
В конце этой недели в Латвии местами возможны снегопады, температура воздуха в темное время суток будет опускаться ниже -10 градусов, днем солнце будет прогревать воздух до -2..-7 градусов. Ожидается преимущественно слабый ветер.
На следующей неделе Латвия может оказаться под влиянием теплого циклона, потеплеет до 0..+4 градусов, местами возможны осадки. Но существует вероятность того, что сохранятся слабые морозы, и увеличится высота снежного покрова.
По данным Climate Forecast System, в марте средняя температура воздуха в Латвии будет на два-три градуса ниже нормы. Ранее такой же холодный март в Латвии наблюдался в 2013 году, в том же году был самый теплый за историю наблюдений май и теплое лето.
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