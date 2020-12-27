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Мошенники могут воспользоваться огромным спросом на прививку от коронавируса, заявила глава Европола. В Сети уже появились фиктивные объявления о продаже вакцины.
Европол предупреждает об опасности мошенничества с вакциной от коронавируса
© Kauno klinikos

В связи с началом массовой вакцинации от коронавируса в ЕС Европол предупреждает о мошенничестве. Существует реальная опасность, что преступники попытаются воспользоваться огромным спросом, заявила глава Европола Катрин де Болль в воскресенье, 27 декабря.

По словам де Болль, в соцсетях уже появились объявления о продаже вакцины. Однако эти объявления публикуют мошенники, подчеркнула глава Европола. Откликнувшиеся на подобные предложения либо вовсе ничего не получат после оплаты, либо же им отправят подделку, что может обернуться серьезными последствиями для здоровья, предостерегла Катрин де Болль.

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В свою очередь правоохранители должны быть готовы к попыткам кражи вакцины против коронавируса, отметила глава Европола. "Во время первого локдауна банды нападали, к примеру, на транспорт, перевозящий защитные маски. Теперь такая опасность существует с вакциной", - подчеркнула она. Европол идентифицировал локации, в которых вероятность подобных преступлений наиболее высока. Кроме того, полицейские ведомства европейских стран намерены сотрудничать друг с другом, чтобы предотвратить кражу вакцины.

ЕС начинает массовую вакцинацию против коронавируса

21 декабря Еврокомиссия окончательно одобрила для применения вакцину от коронавируса BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. К 26 декабря препарат был доставлен во все страны ЕС.

В Германии официально прививочная кампания в Германии стартует 27 декабря. Однако уже накануне в городе Хальберштадт была сделана первая прививка от коронавируса. Вакцину получила 101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла (Edith Kwoizalla).

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Deutsche Welle
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