"В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - сказал Пишель в своем выступлении на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.
Он подчеркнул, что это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте. При этом Пишель не исключил, что европейские астронавты могут вновь начать пользоваться российскими кораблями, если США и Россия договорятся о "перекрестных полетах".
Российские корабли "Союз" - единственное средство доставки космонавтов на МКС. NASA за каждый запуск платит около 80 млн долларов, однако контракт завершается в ноябре 2019 года. Сейчас США разрабатывают собственные корабли Starliner (Boeing) и Crew Dragon (SpaceX).
В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ". Планируется переход с этой ракеты-носителя, использующей устаревшую украинскую аналоговую систему управления, на модифицированную ракету-носитель "Союз-2.1а". Она оснащена российской цифровой системой управления. Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
11 октября прошлого года ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпела аварию практически сразу после запуска с космодрома Байконур. На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж "Союза" в спускаемой капсуле благополучно приземлился в казахстанской степи. Овчинин и Хейг не пострадали.
В Роскосмосе заявили, что к первой за 43 года аварии привела нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя. Комиссия, расследующая причины ЧП, пришла к выводу, что авария произошла из-за ошибки при сборке ракеты на космодроме Байконур.
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