Европейско-японский космический зонд BepiColombo рано утром в субботу, 20 октября, стартовал к Меркурию. Ракета-носитель Ariane 5 с Bepicolombo была запущена с космодрома Куру во Французской Гайане.
По расчетам специалистов, зонд, длина которого составляет 6,40 метра, а вес - 4,1 тонны, достигнет ближайшей к Солнцу планеты в декабре 2025 года. Затем от него отделятся два автономных сателлита, которые будут исследовать Меркурий с двух различных орбит.
Ученые надеются в числе прочего получить информацию о магнитном поле и свойствах поверхности самой малой планеты Солнечной системы.
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