Европейский суд отклонил иск Nord Stream против газовой директивы ЕС

Суд постановил, что операторы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" не имеют прямого отношения к этой директиве ". Оспариваемая операторами директива вступила в силу 23 мая 2019 года и должна была быть имплементирована в национальные законодательства до 24 февраля 2020 года. Она обязывает операторов магистралей выделить на уровне собственности операции по транспорту, внедрить недискриминационную систему доступа третьих лиц к системам передачи и распределения на основе опубликованных тарифов.
Позиция истцов
Для Nord Stream 2 AG это будет означать такие изменения, как продажа газопровода или полное изменение в организационно-правовой структуре, что существенно ослабит возможности для финансирования реализации проекта, цитируется в сообщении Европейского суда позиция истца. Nord Stream AG в своих аргументах указывает, что новая норма заставит эту компанию существенно пересмотреть контракт на транспортировку с ООО "Газпром экспорт".
Европейский суд, однако, решил, что Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG не имеют непосредственного отношения к директиве. Директива применяется правительствами стран - членов ЕС и они вправе делать из нее исключения по своему усмотрению. Суд также объявил, что нормы газовой директивы ЕС распространяются и на уже построенный и работающий "Северный поток-1" - как минимум в территориальных водах государства-члена.
Решение регулятора ФРГ по "Северному потоку"
Между тем Федеральное агентство Германии по сетям в тот же день предоставило газопроводу "Северный поток-1" возможность отступления от применения основных положений газовой директивы ЕС. Принятое решение действительно на 20 лет и начинает свое действие задним числом с 12 декабря 2019 года, сообщила компания Nord Stream AG.
Компания Nord Stream AG в своем комментарии отмечает, что при рассмотрении заявки германский регулятор учел вклад газопровода в безопасность поставок топлива и не причинил вреда конкуренции на европейском внутреннем газовом рынке.
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