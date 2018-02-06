Качество российской нефти сорта Urals резко упало. Как сообщили сразу несколько собеседников агентства Reuters, экспортная марка нефти, которая идет по трубопроводу "Дружба", часто не соответствует стандартам. Причиной этого называется сильно увеличенные показатели серы в сырье, поставляемом РФ на немецкие, чешские, словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие заводы. Согласно данным, уровень серы повысился на 0,15% в сравнении со средними показателями предыдущего года.

Проблемы наблюдаются и в морских поставках Urals. Уровень серы в них находится в пределах нормы, но резко повышен уровень плотности - при допустимой верхней планке в 873,5 кг на кубометр при 15 градусах показатели составляют 877,7 - 878,3 кг/кубометр. Представители европейских компаний не исключили, что в случае долговременного ухудшения качества нефти они будут вынуждены потребовать снизить цены на Urals и ограничить закупки российской нефти.

Анонимный источник Reuters сообщил, что проблему можно решить, подключив к нефтедобыче новые месторождения, однако их ввод в строй перенесен из-за сделки РФ с ОПЕК, согласно которой российские компании сократили нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки. В рамках этой договоренности РФ перенаправила большие объемы своей нефти в Китай. Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин собщил, что "жалоб от конечных потребителей пока не поступало", и заявил, что показатели серы и плотности находятся в рамках "национальных стандартов".