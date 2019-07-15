Сообщение о прекращении работы навигационных систем датировано 12 июля в 1:50 по центральноевропейскому времени (2:50 по Москве).
"До следующего уведомления пользователи могут испытывать сбои сигналов от всех спутников системы. Это означает, что сигнал может не приниматься или не достигать минимального необходимого для работы системы уровня", - сказано в сообщении Европейского сервисного центра Galileo.
Европейский блог InsideGNSS, который отслеживает состояние Galileo, сообщил, что первое уведомление о перебоях в ее работе появилось 11 июля. По его информации, сбой может быть связан с неисправностью систем в центре точного времени, находящемся в Италии.
По его информации, наземные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить функционирование системы, однако, вероятно, сбой не удастся устранить раньше понедельника.
Система Galileo стоимостью около 10 млрд была создана Европейским космическим агентством для обеспечения независимости Евросоюза в вопросах спутниковой навигации от американского GPS или российского ГЛОНАСС. В настоящее время группировка действующих спутников Galileo насчитывает 22 аппарата, всего с 2011 года в рамках этой программы были запущены 30 спутников.
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