Европейская погранслужба предупредила о новом маршруте беженцев в Европу

Директор Европейской погранслужбы Frontex Фабриче Леджери опасается того, что все больше беженцев проникает в Европу по новому маршруту — из Марокко в Испанию. Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag, выдержки из которого издание разместило на своем сайте в субботу, 7 июля.
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"Если вы меня спросите, что вызывает у меня на данный момент наибольшее беспокойство, я отвечу: Испания", — отметил он.

Только в июне число случаев нелегального пересечения испанской границы беженцами из стран Африки достигало шести тыс. Примерно в половине из них речь шла о марокканцах, остальные мигранты были выходцами из Западной Африки. "Если цифры на этом направлении продолжат столь же интенсивно расти, как в последнее время, этот маршрут станет ключевым", — добавил глава Frontex.

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По данным Международной организации по миграции, в 2017 году свыше 22 тыс. 400 беженцев высадились на побережье Испании — почти в три раза больше, чем в 2016-м.

Лагеря для мигрантов в Африке

Фабриче Леджери поддержал выработанные на саммите 28-29 июня планы по открытию за пределами Евросоюза, в частности, в африканских странах, лагерей для спасенных в Средиземном море мигрантов. После этого шага беженцы больше не будут стремиться попасть в Европу любой ценой и пользоваться услугами нелегальных перевозчиков. "Если избавиться в этом вопросе от автоматизма, нам удастся успешно побороть криминальную бизнес-модель", — отметил он.

Между тем, о своем отказе поддержать инициативу Брюсселя по созданию подобных центров уже заявили Египет, Албания, Марокко, Тунис и Алжир.

Deutsche Welle
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