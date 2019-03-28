Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должны быть снижены на 31 процент. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств выступает сокращение выбросов на 15 процентов к 2025 году. Нормы являются средним показателем выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя.
К такому компромиссному решению в декабре 2018 года пришли представители Еврокомиссии, Европарламента, а также стран — участниц ЕС. Вслед за Европарламентом эти правила должен одобрить еще Европейский Совет. Установленная граница является компромиссом. Страны Евросоюза призывали сократить выбросы углекислого газа на 35 процентов, а Европарламент выступал за их 40-процентное снижение.
При этом многим автопроизводителям трудно выполнить даже нынешние нормы (в среднем 95 граммов на километр к 2021 году) без резкого увеличения продаж машин с электромоторами и гибридными двигателями. В 2018 году средний показатель выброса одного нового автомобиля в ЕС составил 118,5 граммов на километр пути.
Глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Бернхард Маттес выразил сомнение в выполнимости новых правил. По его словам, для этого 40% всех продаваемых в Европе машин должны быть электромобилями. В свою очередь, для этого по всей Европе должна быть густая сеть зарядных станций для электромобилей и мощные электросети, способные обеспечивать одновременную зарядку миллионов машин "зеленой" энергией.
В Конгрессе США озабочены ракетной сделкой Турции и России
За неделю до намеченного на 3-4 апреля совещания...
ФОТО, ВИДЕО: от взрыва на мексиканском вулкане Попокатепетль содрогнулись окрестности
В Мексике продолжает бушевать вулкан Попокатепетль....
Дамаск заявил об израильском ударе по пригороду Алеппо
Израильская авиация атаковала цели рядом с Алеппо,...
Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если пройдет ее вариант "брексита" (1)
Премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду пообещала...
TOP новостей
Президент: Литва никогда не была так защищена, как сейчас (56)
В связи с 15-й годовщиной членства Литвы в НАТО...
Вскоре Литва перестанет менять время: экономист посчитал, в каком времени лучше остаться (8)
Европарламент постановил, что с 2021 года стрелки часов...
К консерваторам перешел еще один бывший "крестьянин" (3)
В парламентскую фракцию Союза отечества -христианских...
Истекает срок подачи листов с подписями в поддержку кандидатов в президенты Литвы (1)
28 марта истекает срок подачи листов с подписями в...
В выходные ждет приятная весенняя погода (1)
В четверг поднимется атмосферное давление, и погоду в...