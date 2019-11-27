Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии под председательством бывшего министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). На пленарном заседании в среду, 27 ноября, 461 евродепутат поддержал список новых еврокомиссаров. Против проголосовали были 157 человек, еще 89 воздержались.

Новая Еврокомиссия начнет работу 1 декабря

Таким образом, обновленный состав Еврокомиссии сможет 1 декабря - на месяц позже планировавшегося - приступить к работе. 61-летняя Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной во главе высшего органа исполнительной власти Евросоюза.

Выступая с речью перед европарламентариями, она поблагодарила своего предшественника Жан-Клода Юнкера, назвав его "великим европейцем". Важнейшими задачами на ближайшие годы она назвала защиту климата и перехода с аналогового на цифровой формат в различных сферах. "Мой посыл прост: давайте приступим к работе", - добавила она.

При этом по-прежнему остается незанятой вакансия еврокомиссара от Великобритании. Лондон обязан выдвинуть кого-либо на пост еврокомиссара, так как после очередной отсрочки "Брекзита" на конец января 2020 года страна по-прежнему входит в состав ЕС. Однако британское правительство заявило, что в связи с парламентскими выборами 12 декабря этого делать не будет.