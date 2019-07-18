Резолюция подтверждает непризнание аннексии Крыма и содержит призыв к РФ освободить всех политических заключенных и украинских моряков, сообщило в Twitter Представительство Украины при ЕС.
"Резолюция призывает российские власти без задержек и дополнительных условий освободить всех незаконно задержанных граждан Украины, как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины, а также обеспечить их безопасное возвращение, в том числе и крымских татар, недавно задержанных за мирный протест на красной площади 10 июля 2019 года, а также граждан Украины, задержанных по политически мотивированным обвинениям, и 24 членов экипажей украинских морских судов", - говорится в документе.
Резолюция решительно осуждает акт агрессии, который Россия совершила против Украины 25 ноября прошлого года у Керченского пролива.
Документ призывает Россию обнародовать весь список украинских пленников на Донбассе и облегчить контакты с ними, а также требует РФ обеспечить правозащитный мониторинговый доступ к оккупированным Крыму и Донбассу.
Резолюция подтверждает, что санкции ЕС должны действовать, пока Россия не выполнит своих международных обязательств, в том числе - Минские договоренности.
Кроме того, документ подтверждает, что ЕС должен быть готовым ввести новые санкции против РФ, если она и дальше будет нарушать международное право.
В то же время, как отметил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, парламентарии отклонили поправку, которая выражала сожаление по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ.
ЕСПЧ отклонил жалобу владельцев телеканала "Рустави 2"
В Страсбурге поддержали решения грузинских судов,...
Сирийские повстанцы заявили, что Россия направила спецназ на помощь армии Асада
Россия на днях направила спецназ на помощь войскам...
Исследование: Facebook и Google следят за пользователями порносайтов
Эксперты Корнелльского университета в США провели...
В Минске договорились начать процедуру обмена по формуле "208 на 69" (1)
Трехсторонняя контактная группа Романа Бессмертного...
Житель Франции увидел фото своей ампутированной ноги на пачке сигарет и возмутился
60-летний албанец, проживающий на востоке Франции, был...
TOP новостей
Сквернялис обещает налоги на недвижимость и неэкологичные автомобили (26)
Избежать новых налогов и повышения их прогрессивности...
Литовские моряки: когда все посчитаешь, зарплата в несколько тысяч не кажется большой (11)
"Литовские моряки бегут из Литвы из-за плохой...
В воздушном пространстве Литвы – необычные учения: план обороны будут отрабатывать американские самолеты (11)
Поклонникам "Формулы 1" эта картина знакома и напоминает...
Абромавичус: У Зеленского нет обязательств перед олигархами Станет ли литовец премьером Украины? (5)
Глава Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас...
Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие (4)
Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях,...