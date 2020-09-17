В документе содержится целый ряд идей по оказанию давления на Беларусь. В частности, в нем отмечается, что ЕП "сожалеет о начале загрузки ядерного топлива на БелАЭС и о ее готовности начать производить электричество в ноябре"; просит ЕС "заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)", предлагает провести "международную конференцию доноров средств для демократизации Беларуси" и "отозвать решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в этой стране".

Европарламент также поставил под сомнение последние договоренности между Москвой и Минском, утверждая, что "Александр Лукашенко не имеет политического или морального мандата" на заключение каких-либо соглашений от имени республики, "в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Беларуси".

В проекте резолюции говорится о непризнании итогов состоявшихся в Беларуси9 сентября президентских выборов, поскольку "они были проведены с грубым нарушением всех международных стандартов". Кроме, того, подчеркивается в документе, ЕП "не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси по истечении его нынешнего срока полномочий", но "приветствует Координационный совет оппозиции как временное представительство народа, требующего демократических перемен в Беларуси". В этой связи к Еврокомиссии и Совету ЕС обращен призыв "оказать содействие белорусской демократической оппозиции, в том числе Координационному совету во главе со Светланой Тихановской".

В резолюции говорится, что ЕП "решительно поддерживает санкции ЕС в отношении лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Александра Лукашенко". "Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно и в тесной координации с международными партнерами ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Беларуси, призывает Совет ЕС последовать примеру прибалтийских государств, включивших Лукашенко в свой санкционный список <...>, призывает Совет ЕС изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко в Беларуси", - говорится в документе.

Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения даже институтами ЕС, отмечает ТАСС. Кроме того, финальные формулировки резолюции могут отличаться, поскольку процесс внесения поправок в этот документ еще не завершен.

Однако вероятность того, что данная резолюция будет принята практически в неизменном виде, очень высока, поскольку ведущие фракции Европарламента весьма радикально настроены в отношении Минска.

Тем не менее, как отмечает ТАСС, ЕС уже более месяца не может утвердить черный список представителей руководства Беларуси, которых Брюссель считает "ответственными за фальсификацию выборов и полицейское насилие". Решение о необходимости ввести такие персональные санкции было принято еще 14 августа на экстренной встрече глав МИД ЕС.

Введение рестрикций, по данным СМИ, заблокировал Кипр, требующий взамен принятия санкций против Турции, которая ведет геологоразведку газовых месторождений в спорных водах близ острова. Утверждение мер в отношении Анкары ЕС всеми силами старается оттянуть, поскольку Турция может в случае серьезного обострения отношений выпустить в Европу до 3 млн мигрантов, задержанных на границе и находящихся в многочисленных лагерях на территории этой страны.