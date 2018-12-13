Накануне схожую резолюцию поддержала Палата представителей США, призвав европейские страны отказаться от строительства газопровода.
За резолюцию проголосовали 433 депутата (105 ее не поддержали).
Депутаты также призывают ввести дополнительные санкции против России в связи со случившимся в Керченском проливе.
Документ призывает немедленно освободить украинских моряков из российских тюрем, а также предлагает европейским странам ввести "целевые санкции" против России, если этого не произойдет.
Отдельно европейские депутаты призвали освободить лауреата премии Сахарова 2018 года, осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
При этом в документе также говорится, что борьба с коррупцией в Украине недостаточно успешна, а существующая судебная система – неэффективна, коррумпирована и политически зависимая.
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