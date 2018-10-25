Резолюция призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.
В резолюции есть пункт о создании должности специального представителя Европейского Союза по Крыму и Донбассу, который будет работать и вокруг ситуации в Азовском море.
ЕП "выражает сожаление по поводу незаконной добычи нефти и газа Российской Федерацией на территории Украины; подчеркивает возможную опасность использования Россией существующих нефтегазовых месторождений в Азовском море после достижения своей цели превращения его во внутреннее озеро в пределах Российской Федерации".
Также в ЕП отмечают, что Крымский мост построен незаконно. Европарламент выражает обеспокоенность в связи с участием европейских компаний в строительстве моста и призывает Еврокомиссию оценить и проверить применение действующих ограничительных мер со стороны ЕС.
Также в Европарламенте приветствовали введение санкций в отношении шести компаний, причастных к строительству. В резолюции призвали Совет ЕС требовать от РФ немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов, а также рассмотреть соответствующие контрмеры.
Россия, как указали в резолюции, часто и в грубой форме блокирует и проверяет корабли, которые идут через Керченский пролив в или из украинских портов.
В резолюции отдельно отметили, что города региона претерпели значительные экономические потери из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, а ситуация на Азове еще больше усугубляет ситуацию.
Високо ціную підтримку Європарламентом ініціативи щодо допомоги українським портам та реалізації проектів соціально-економічноі підтримки українського Приазов’я.— Петро Порошенко (@poroshenko) October 25, 2018
Как известно, со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные и украинские суда, следующие из или в украинские порты.
В Государственной пограничной службе Украины говорят, что украинская сторона является заложником ситуации с 2004 года, из-за Соглашения о сотрудничестве между Киевом и Москвой в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств.
Таким образом, как российские, так и украинские пограничники имеют право осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают подозрения.
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