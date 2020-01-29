Европарламент одобрил соглашение по "Брекзиту"

Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил соглашение между Брюсселем и Лондоном о порядке и условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза. За ратификацию этого документа в среду, 29 января, проголосовал 621 депутат, 49 были против и 13 воздержались. Для принятия решения было достаточно простого большинства в Европарламенте, насчитывающем 751 место.
Ратификация соглашения по "Брекзиту" - последнее крупное препятствие перед выходом Великобритании из состава Евросоюза. Теперь этот документ должен окончательно подтвердить Совет ЕС в рамках письменной процедуры, которая, по всей видимости, станет простой формальностью. Ожидается, что это произойдет уже 30 января.
Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января в 24 часа по среднеевропейскому времени (23:00 GMT, 02:00 1 февраля МСК) - через три с половиной года после референдума, в ходе которого незначительное большинство британцев проголосовало за "Брекзит".
За "Брекзитом" последует переходный период продолжительностью 11 месяцев, в течение которого в практической жизни значительных перемен не ожидается.
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