Европарламент одобрил соглашение о Brexit

Договор поддержал 621 парламентарий, против выступили 49, еще 13 воздержались. Ранее закон о выходе страны из Евросоюза подписал британский премьер-министр Борис Джонсон. Его также одобрила королева Елизавета II и руководители Евросоюза.
Согласно нынешней договоренности Великобритании и Евросоюза, до конца 2020 года все прежние нормы, которые регулировали торгово-экономические отношения между сторонами, останутся в силе. В этот переходный период стороны будут вести переговоры о торговом соглашении.
Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел в июне 2016 года. Решение покинуть Евросоюз поддержали 51,9 процентов проголосовавших. Больше всего доля сторонников выхода из ЕС оказалась в Англии (не считая столицы) и в Уэльсе. А в Шотландии и Северной Ирландии большинство проголосовало против Brexit.
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