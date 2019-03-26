Депутаты Европарламента, во вторник, 26 марта, одобрили реформу авторского права в Евросоюзе. За ее принятие высказались 348 парламентариев, против выступили 274 человека, еще 36 воздержались. Теперь новые правила должны утвердить сами страны, входящие в состав ЕС.
По мнению противников реформы, она приведет к существенному ограничению свободы интернета. Беспокойство критиков вызывают, в частности, статьи 11 и 13, которая в итоговом варианте документа стала 17-й. Первая обязывает агрегаторы или социальные сети платить СМИ за повторное использование их материалов, а вторая предусматривает ужесточение обязательств по авторским правам для коммерческих платформ — таких как Youtube, Instagram и GitHub.
Еврокомиссия предложила ввести новые правила еще в 2016 году. Их целью Брюссель называл адаптацию закона об авторском праве к новой цифровой реальности, а также необходимость справедливой оплаты труда авторов и правообладателей.
Протесты и забастовка немецкой "Википедии"
Противники реформы неоднократно устраивали акции протеста. Так, в начале марта около 3,5 тысяч человек провели демонстрацию в Берлине, а на протесты 23 марта вышли десятки тысяч жителей Германии. Кроме того, 21 марта немецкая "Википедия" объявила однодневную забастовку.
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