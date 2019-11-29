Европарламент принял в четверг, 28 ноября, в Страсбурге резолюцию о "Чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды в Европе и на планете". В поддержку документа проголосовали 429 депутатов, против него высказались 225, 19 парламентариев воздержались.

Символическая мера принята в преддверии 25-й конференции по изменению климата (COP25), которая пройдет со 2 по 13 декабря в Испании.

Законодатели также рекомендовали Еврокомиссии проследить, чтобы все принимаемые Брюсселем законодательные и бюджетные инициативы полностью соответствовали цели Парижского соглашения — не допустить глобального потепления больше чем на 1,5 градуса по Цельсию.

Новая стратегия климатической нейтральности



В отдельной резолюции Европарламент призвал ЕС как можно скорее обозначить свою стратегию по достижению климатической нейтральности. Не позднее 2050 года она должна быть обозначена в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Кроме того, депутаты попросили новую главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) к 2030 году включить цель сокращения парниковых газов на 55 процентов в будущее единое европейское экологическое соглашение, которое новая ЕК обещала выработать в течение своего мандата

Ранее фон дер Ляйен сообщала о намерении Брюсселя в течение следующих 10 лет выделить на защиту климата 1 трлн евро. В бюджете ЕС на 2020 год на эти цели запланированы 589,6 млн евро — на 5,6 процента больше, чем годом ранее.