По мнению Европарламента, противостояние киберугрозе из России является одним из приоритетов для Европы, наряду с борьбой против нелегальной миграции и терроризма. Евродепутаты приняли на этот счет две резолюции.
© Shutterstock

Европарламент (ЕП) назвал противостояние киберугрозе, исходящей от России, одним из главных приоритетов Евросоюза на 2019 год, наряду с борьбой против терроризма и нелегальной миграции. Об этом говорится в резолюции ЕС, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 12 декабря.

Статьи по теме:
От устройства до паролей: 8 правил безопасного электронного банкинга  (3)
Простые советы, которые помогут защититься от хакерской атаки  (6)

"Евросоюз должен быть более устойчив к внешнему вмешательству, особенно в свете выборов в Европарламент 23-26 мая 2019 года. ЕС также следует усилить оборону перед лицом возможных терактов, прежде всего на почве радикального исламизма, а также роста радикальных настроений, нелегальной миграции, пропаганды, кампаний по дезинформации в сети и вне ее, российских попыток проведения кибератак и других гибридных угроз, которые требуют быстрого и скоординированного ответа", — говорится в заявлении для печати, обнародованном по итогам голосования.

Депутаты призвали страны — участницы Евросоюза поступаться национальными интересами ради консолидации общеевропейской позиции. В этой связи они предложили создать Совет безопасности ЕС, который будет заниматься вопросами обороны и внешней политики, а также отказаться от принципа единогласного принятия решений в пользу квалифицированного большинства.

В сфере внешней политики депутаты настаивают на категорическом отказе от ратификации каких-либо соглашений с третьими странами, которые не отвечают европейским стандартам в области демократии и прав человека. Евродепутаты также призвали всех членов ЕС совместно бороться с миграционным кризисом.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Глава Генштаба Великобритании считает Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды" (62)

РФ продемонстрировала, что готова применять военную...

Еврокомиссар предупреждает о возможном вмешательстве России в выборы в Европарламент (16)

Еврокомиссар Вера Юрова предупреждает, что на...

 

Как понять, что в вашем компьютере засела программа-шпион? (33)

В эпоху развитых технологий преступники становятся все...

Армия доносчиков: в России растет число кибердружин (16)

Депутаты Государственной Думы РФ разработали закон о...

 

Интернет оккупировали "тролли" и "боты": как их найти и обезвредить? (225)

Возникновение культуры социальных сетей открыло...

В Facebook связали заблокированные перед выборами аккаунты с Кремлем (3)

В Facebook рассказали, что аккаунты, заблокированные перед...

В мире

Глава МИД ФРГ исключил пересмотр договора по "Брекзиту"

Глава МИД Гемрании Хайко Мас назвал договор об...

Что ждет "Северный поток-2"? (4)

Европейский парламент принял резолюцию, направленную...

Пентагон назвал планируемое наступление Турции в Сирии "неприемлемым"

Пентагон заявил, что односторонние военные действия...

Европарламент назвал борьбу с киберугрозой из России одним из приоритетов (3)

По мнению Европарламента, противостояние киберугрозе...

В Киеве прошла первая служба экзарха Константинопольского патриархата (1)

В киевской Андреевской церкви прошла первая литургия,...

TOP новостей

Обмен критикой: президент - о "бульдозере" и кризисе, премьер - о "тюльпановой почте" (8)

Премьер -министр Литвы в четверг заявил, что политику...

Предложение Кубилюса премьер-министру: стоит вернуться к вопросу налога на недвижимость (11)

После того как снизились налоги на труд в Литве...

Представлен проект национального стадиона в Вильнюсе  в комплекте - канатная дорога (17)

Компания Vilniaus nacionalinis stadionas , которую для участия в...

Вильнюс – седьмой среди небольших перспективных городов мира (4)

Литовская столица Вильнюс впервые попала в список...

Никаких исключений: из Лукишкской тюрьмы заключенных переведут в другие колонии (1)

До 31 декабря 2019 года больше 600 заключенных из...